BÜRDENBACH – PKW-Aufbruch in Bürdenbach

Veröffentlicht am 5. Oktober 2023 von wwa

PKW-Aufbruch in Bürdenbach – Hinweise auf eine verdächtige Person

Mittwochabend wurde in der Sayner Straße in Bürdenbach die Seitenscheibe eines geparkten Ford Focus eingeschlagen. Der Täter entwendete aus dem Handschuhfach die Geldbörse der Geschädigten. Ein Anwohner beobachtete im Tatzeitraum eine circa 1,90 Meter große männliche Person, mit einem Rucksack, dunkel gekleidet, mit aufgesetzter Kapuze, auf einem Grundstück in der Sayner Straße. Beim Anblick des Zeugen entfernte sich der Verdächtige von dem Anwesen. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei