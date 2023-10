KRUFT – Auto in Kruft erheblich beschädigt

Veröffentlicht am 5. Oktober 2023 von wwa

Auto in Kruft erheblich beschädigt

Zwischen Samstagvormittag, 30. September 2023, 11:00 Uhr und Montagabend, 02. Oktober 2023, 19:20 Uhr, wurde auf dem umzäunten Grundstück des ehemaligen Grünschnittsammelplatz Kruft (an der Geisenmühle) ein dunkler Nissan Navara Pick Up, durch Unbekannte erheblich beschädigt, der Schaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete am Montagnachmittag spielende Kinder auf dem Gelände. Wer kann sachdienliche Hinweise dazu geben? Quelle: Polizei