HACHENBURG – Gestohlenes E-Bike wurde einige Tage später wieder aufgefunden. Wer kann Angaben zum Täter machen?

Veröffentlicht am 5. Oktober 2023 von wwa

Gestohlenes E-Bike wurde einige Tage später wieder aufgefunden. Wer kann Angaben zum Täter machen?

Sonntag, 01. Oktober 2023 wurde ein schwarz/blau/graues E-Bike der Marke „Cube“ entwendet, das in einem Hausflur in der Bahnhofstraße angekettet war. Mittwoch, 04. Oktober 2023 wurde dieses Rad auf einem Feldweg zwischen den Häusern 31a und 33 in der Theodor-Fliedner-Straße in Hachenburg von einer Spaziergängerin gefunden. Wem ist dieses Rad im Bereich Hachenburg aufgefallen und kann Angaben zum möglichen Täter machen? Hinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei