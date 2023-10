NEUWIED – Roger C. Wade & The Houserockers und Harlem Lake gastieren am 21. Oktober im food hotel

Veröffentlicht am 5. Oktober 2023 von wwa

Kleines Jubiläum: Bluesfreunde Neuwied organisieren fünften Blues Summit – Roger C. Wade & The Houserockers und Harlem Lake gastieren am 21. Oktober im food hotel

Live-Musik, das ist Emotion pur; und zwar sowohl von Seiten der Künstler, als auch von Seiten des Publikums. Die Bluesfreunde Neuwied bauen stark auf die Kraft, die Musikerinnen und Musiker auf Konzerten freisetzen. Daher organisieren sie regelmäßig ihre einzigartigen Blues Summits. Das fünfte Gipfeltreffen internationaler Bluesmusiker geht am Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr, im foodhotel Neuwied über die Bühne. Auf der Bühne stehen dann Roger C. Wade & The Houserockers und Harlem Lake.

Das britisch-deutsche Quintett Roger C Wade & The Houserockers widmet sich voll und ganz seiner Liebe zum Blues und begeistert dabei durch seine dynamische Live-Show. Chicago Blues, Boogie und swingenden West Coast Jump Blues haben sich die Houserockers auf die Fahnen geschrieben. Frontmann der Formation ist der Brite Roger C. Wade. Der Sänger, der über eine kraftvolle Stimme verfügt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zudem einen Ruf als herausragender Mundharmonikaspieler „erspielt“. Sein ebenso intensiver wie sensibler, an den legendären Little Walter angelegter Stil und sein eindringliches Bluesfeeling, gepaart mit einem gesunden Maß an Virtuosität, begeistern Bluesspezialisten wie Partypublikum gleichermaßen. Spontaneität, Humor und eine energiegeladene Bühnenpräsenz sind Wades weitere Markenzeichen. Wades Frau Marion sorgt am Klavier für die rollenden Boogie-Läufe im Stil von Otis Spann. Gitarrist T-Man Michalke, der schon seit mehr als 20 Jahren mit dem Ehepaar Wade musiziert. ist fest in der Tradition der 50er Jahre verwurzelt. Seine packenden Gitarrensoli und seine geschmackvolle Begleitung erinnern an sein Vorbild T-Bone Walker. Für den richtigen Beat sorgen Bassist Stephan Roffmann und Drummer Micha Maass.

Mit Harlem Lake präsentieren die Bluesfreunde Neuwied eine zwar junge, doch bereits mehrfach ausgezeichnete Formation aus den Niederlanden. Das Besondere: Harlem Lake, ansonsten ein Quintett, reisen mit einer kompletten Bläsersektion an, die für reichlich Druck sorgen wird. Die Band erlebte ihren internationalen Durchbruch mit dem Gewinn der europäischen Bluesschallenge 2022. Sie serviert einen bereits sehr ausgereiften, breit angelegten Sound zwischen Blues, Soul, Southern Rock und Americana. Für das überzeugende Klanggebilde sorgen Dave Warmerdam an der Hammond-Orgel, Sonny Ray an der Gitarre und Leadsängerin Janne Timmer als virtuose Solisten, doch auch Schlagzeuger Benjamin Torbijn und Bassist Kjelt Ostendorf tragen ihren Teil zum komplexen Bandsound von Harlem Lake bei. Warmerdam gründete die Band zunächst unter eigenem Namen, nachdem er in Memphis beim Halbfinale des International Blues Challenge mit seinem Klaviertalent alle verblüfft hatte. Als Einflüsse nennt er BB King, Joe Bonamassa, Tedeschi Trucks Band, aber auch Dire Straits und Little Feat. Neben eigenen Songs präsentiert Harlem Lake, die schon als Vorgruppe für Walter Trout auf der Bühne standen, auch Coverversionen, denen die Musiker ein völlig neues Gewand maßschneidern. Drei Attribute zeichnen diese Gruppe aus: enthusiastisch, emotional und energiegeladen.

Harlem Lake und Roger C Wade & The Houserockers werden auch die Konzertbesucherinnen und -besucher in Neuwied begeistern. Das kann sich zudem wieder darauf freuen, dass sich die beteiligten Musiker zum Abschluss des fünften Blues Summits zu einer kleinen Jamsession treffen.

Der fünfte Blues Summit findet am Samstag, 21. Oktober, im food hotel Neuwied statt. Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten im Vorverkauf 34,50 Euro (plus VVK) via Cafe Hahn, www.cafehahn.de; einige Karten gibt es zum Preis von 39,50 Euro an der Abendkasse. Es stehen Sitzplätze zur Verfügung. Foto: Edwin Fabriek