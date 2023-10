RHEINBROHL – Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß in Rheinbrohl, auf der B 42

Veröffentlicht am 4. Oktober 2023 von wwa

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß in Rheinbrohl, auf der B 42

Mittwochmittag, 04. Oktober 2023 kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rheinbrohl. Der Unfallverursacher wollte von der Hauptstraße nach rechts auf die B 42 einbiegen und missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten PKW, der auf der B 42 in Richtung Neuwied fuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Quelle: Polizei