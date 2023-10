KREIS ALTENKIRCHEN – Demokratietag 2023: Kreisvolkshochschule mit Angeboten in Bonn und Altenkirchen

Veröffentlicht am 4. Oktober 2023 von wwa

Demokratietag 2023: Kreisvolkshochschule mit Angeboten in Bonn und Altenkirchen

In ganz Rheinland-Pfalz finden am Donnerstag, 12. Oktober, im Rahmen des diesjährigen Demokratie-Tags zahlreiche Veranstaltungen statt. Erstmals sind zehn Volkshochschulen und Kreisvolkshochschulen mit von der Partie. Auch die Altenkirchener Kreisvolkshochschule beteiligt sich mit zwei Aktionen: einer Stadtführung in Bonn unter dem Motto „Wege der Demokratie“ sowie einem Stadtrundgang zur jüdischen Geschichte in Altenkirchen.

Die „Wege der Demokratie“ in Bonn starten um 15 Uhr am Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und führen durch das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel zu den steinernen Zeitzeugen der Bonner Republik. Stationen sind unter anderem das Bundeshaus, der ehemalige Bundestag mit Plenarsaal, das Kanzleramt und die Villa Hammerschmidt, der Bonner Dienstsitz des Bundespräsidenten. Die Anreise ab circa 13 Uhr nach Bonn erfolgt mit Bus und Bahn, die Teilnahme inklusive Fahrt und Führung kostet 10 Euro.

Um 17 Uhr startet in der Kreisstadt Altenkirchen eine Führung mit Doris Enders. Im Mittelpunkt stehen die Spuren jüdischer Mitbürger in Altenkirchen. Ab 1684 gibt es nachweislich jüdisches Leben in Altenkirchen. 200 Jahre später, im Jahre 1884 wird hier am Ort von der jüdischen Kultusgemeinde eine Synagoge errichtet. Die Juden sind in den Vereinen der Stadt aktiv und pflegen gute nachbarschaftliche Beziehungen zu den evangelischen und katholischen Bürgern. Doch mit der Machtergreifung des Nationalsozialismus ändert sich dies: 1938 wird die Synagoge angezündet, geschändet und zerstört. Wem nicht rechtzeitig die Flucht ins Exil gelingt, verliert sein Leben. Heute erinnern Gedenkstätten sowie 75 Stolpersteine an das jüdische Leben in Altenkirchen.

Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen: Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812212.