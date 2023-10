NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

Veröffentlicht am 4. Oktober 2023 von wwa

Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

P343 Entspannung, Stressbewältigung und Achtsamkeit. Für Anfänger. Dieser Kurs beinhaltet Elemente aus Yoga/ Pilates/ PME und autogenem Training. Mit einfachen Übungen und Bewegungen wird angeleitet in die Dehnung/Bewegung und somit in die Entspannung zu kommen. Fantasiereisen, Atemtechniken und progressive Muskelentspannung sollen helfen Stress abzubauen. Ziel des Kurses ist es, die erlernten Techniken selbstständig anwenden zu können. 7 x Fr., 27.10.23 – 08.12.23, 17:15 – 18:30 Uhr. Ort: Kindergarten Steimel, Feldstraße 5, 57614 Steimel. Leitung: Carmen Kuhn-Fetter, liz. Übungsleiterin Sport in der Prävention, DTB-Kursleiterin Entspannungstechniken. Gebühr: 50,00 €. Anmeldung: 02684 858110

P344.4 Nordic-Walking – fit mit zwei Stöcken. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Gehen auf die nordische Art gilt als eine der gesündesten Sportarten überhaupt. Hier erlernst du den korrekten Einsatz der Walkingstöcke. Die Bewegung ist für den ganzen Körper gut und beansprucht Herz und Kreislauf, regt den Stoffwechsel an, stärkt Muskeln und Knochen und rückt überflüssigen Pfunden zu Leibe. 8 x Fr., 27.10.23 – 01.12.23, 15:45 – 16:45 Uhr. Ort: Turnhalle VG, Schulstr. 23, 56305 Puderbach. Leitung: Carmen Kuhn-Fetter, liz. Übungsleiterin Sport in der Prävention. Staffelpreis: 36,00 – 41,00 €. Anmeldung: 02684 858110

R375 Starke Seele – gesunder Geist. Resilienz-Training zur Stressprävention. Lerne, wie du mit Hilfe der Natur Dein seelisches Immunsystem stärken kannst, deine inneren Ressourcen nutzbar machst und Widerstandskraft aufbauen kannst. Erfahre mehr über deine Resilienzwurzeln, mit welchen Übungen du sie ausbauen kannst und wie sie untereinander wirken, um dich gegen den Alltagsstress und Krisen zu wappnen. Do. – Fr., 26.10.23 – 27.10.23, 09:00 – 17:00 Uhr. Ort: Kommunikationsraum, Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid. Leitung: Andreas Schwab, Coach, Kommunikations-, Resilienz- und Achtsamkeitstrainer. Gebühr: 159,00 €. Anmeldung: 02634 61124

D501 Entdecke den Manager in dir. Organisieren, fokussieren, erreichen, methodisch realisieren. Zehn Schritte methodisch kombiniert, die in diesem Zusammenspiel und ihrer Abfolge garantiert und schnell die Ergebnisse bringen, die man sich wünscht. Sa., 28.10.23, 10:00 – 17:30 Uhr. Ort: 8-Klassentrakt, Gebäudeteil N, Realschule Plus, Schulstraße 22, 56269 Dierdorf. Leitung: Marcus Dietz, Journalist, Fotograf, Autor. Staffelpreis: 51,00 – 65,00 €. Anmeldung: 02689 29114. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).