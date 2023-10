RHEINBREITBACH – Versuchter Wohnungseinbruch in Rheinbreitbach, in der Rheinblickstraße

Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

Versuchter Wohnungseinbruch in Rheinbreitbach, in der Rheinblickstraße

Montag, 02. Oktober 2023 stellte die Hausbewohnerin beim Fensterputzen Hebelspuren an einem Terrassenfenster ihres Hauses in Rheinbreitbach fest. Die Tat dürfte sich vermutlich innerhalb der vergangenen zwei Wochen ereignet haben. Offenbar hielt das Fenster dem Einbruchversuch stand und die Täter gelangten nicht in das Haus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz/Rhein zu melden. Quelle: Polizei