UNKEL – Gemeldetes Betäubungsmitteldepot entpuppt sich als Geocache

Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

Gemeldetes Betäubungsmitteldepot entpuppt sich als Geocache

Dienstag, 03. Oktober 2023 wurde der Polizei eine verdächtige Wahrnehmung an einem Absperrpfosten in Unkel gemeldet. Eine Frau wurde dabei beobachtet, wie sie den Pfosten aus der Verankerung nahm und etwas hineinlegte. Anschließend stellte sie den Pfosten wieder in die Verankerung. Der Absperrpfosten wurde durch Beamte der Polizei Linz überprüft. Es wurde festgestellt, dass es sich nicht um ein Betäubungsmitteldepot, sondern einen Geocache handelt. Quelle: Polizei