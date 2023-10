LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Männertour des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen

Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

Männertour des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen

Auch die Männer des SV Leuzbach-Bergenhausen haben jedes Jahr ihre eigene Tour. In diesem Jahr waren Rüdiger Flemmer und Stefan Müller die Organisatoren. Ziel sollte Altenkirchen und die nähere Umgebung sein.

Um 9.30 Uhr traf man sich im Schützenhaus zu einem deftigen Frühstück, das von Katja Hasselbach und Elina Grevener vorbereitet war. Gegen 11.00 Uhr ging es per Schusters Rappen in Richtung Rathaus. Hier hatte Rüdiger Flemmer seinen „Durstlöschzug“ stehen, von dem auch rege Gebrauch gemacht wurde. Dieser Durstlöschzug sollte die muntere Wandertruppe auch über den ganzen Tag begleiten, was von jedem einzelnen begrüßt wurde.

Der Stadtführer Günter Imhäuser stieß zu der Gruppe und mit ihm wurde Altenkirchen ganz neu entdeckt. Dachte man doch eigentlich, dass man Altenkirchen gut kennt. Hier wurde jeder nun eines Besseren belehrt. Höhepunkt war die Besteigung des Kirchturms der evangelischen Kirche und das gute Wetter ermöglichte einen guten Überblick über Altenkirchen und Umgebung.

Als nächstes Ziel stand das historische Quartier an. Ideal war, dass dort eine Ausstellung über die umliegenden Ortschaften von Altenkirchen stattfindet. Ulli Stope erläuterte die Hintergründe und Entstehung des „Bismarckturm-Vereins“, der auch für das historische Quartier verantwortlich zeichnet. Die Ortsteile Leuzbach und Bergenhausen und auch Bilder des Schützenvereins konnten bestaunt werden.

Erneut kam der Durstlöschzug zum Einsatz. Aber diesmal gab es neben der flüssigen auch feste Nahrung. In der „Gulaschkanone“ war heiße Fleischwurst, die reißenden Absatz fand. Die Organisatoren ließen der Gruppe aber keine große Erholungsphase. Stand doch das nächste Ziel an und dies war der Bismarckturm. Über den Dorn wurde dieses Ziel angestrebt. Dort erwartete Markus Trepper die Teilnehmer und erläuterte die Hintergründe zum Bau und dann auch der späteren Renovierung des Turms. Auch hier wurden die 46 Stufen zur Plattform angegangen und der Blick ging bis zum Siebengebirge.

Ungeplant war, dass eine kleine Gruppe an Italiener sich ebenfalls am Bismarckturm befand und die Wanderer mit Käse und anderen italienischen Delikatessen verwöhnte. Danach hieß es die letzte Etappe anzugehen. Über Almersbach ging es zurück nach Leuzbach ins Schützenhaus. Müde und erschöpft nach knapp elf Kilometer Wanderung, wo auch einige Höhenmeter zu bewältigen waren, freute sich jeder auf ein frisches Kaltgetränk und eine Stärkung vom Grill. Für das Jahr 2024 erklärte sich Kaiser Uwe Krämer bereit, die Organisation der Männertour zu übernehmen. Unterstützt wird er von Torsten Klein und Dirk Euteneuer. (die) Fotos: SV Leuzbach