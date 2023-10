BRUBBACH – Traktor ging beim Mähen plötzlich in Flammen auf

Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

Feuerwehr im Einsatz: Traktor ging beim Mähen plötzlich in Flammen auf

Montagnachmittag, 2. Oktober um 15.58 Uhr schrillten die Melder bei den Feuerwehrleuten aus Neitersen und Puderbach. Gemeldet wurde von der Leitstelle Montabaur „Fahrzeugbrand groß bei Brubbach auf Feld“.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle, die auf einem Feld in der Nähe des Sportplatzes von Brubbach lag, stand ein Traktor bereits in Vollbrand. Er war beim Mähen einer Wiese plötzlich in Flammen aufgegangen. Insgesamt waren die beiden Wehren unter anderem mit vier wasserführenden Fahrzeugen zum Brandort geeilt. Insgesamt standen zunächst 12.500 Liter Wasser direkt zur Verfügung. Die Wassertanks der Fahrzeuge konnten im nahen Ort wieder aufgefüllt werden, sodass es kein Wassermangel gab.

Die Flammen waren schnell im Griff, aber der große Traktor war nicht mehr zu retten. Auch eines der beiden Mähwerke wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der DRK-Ortsverein Puderbach löste den mitalarmierten Regelrettungsdienst ab und stellte den Schutz der Feuerwehrkameraden sicher. Ein Eingreifen war von deren Seite zum Glück nicht erforderlich.

Im Einsatz waren neun Kräfte der Feuerwehr Neitersen und 15 Kräfte der Wehr aus Puderbach. Die Polizei Altenkirchen war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlung zur Ursache des Brandes aufgenommen. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz abgearbeitet und die letzten Glutnester gelöscht. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler