WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach: VfL-Athleten holen im Team der LG Rhein-Wied die Silbermedaille bei der Team DM Berlin

Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

VfL Waldbreitbach: VfL-Athleten holen im Team der LG Rhein-Wied die Silbermedaille bei der Team DM Berlin

Zum zweiten Mal in Folge schaffte es die LG Rhein-Wied sich für die Team DM Jugend, die dieses Jahr in Berlin stattfand, zu qualifizieren. Acht Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach waren in dem insgesamt 51-köpfigen Team der LG vertreten und trugen mit ihren Top-Leistungen zu den hervorragenden Platzierungen bei. Bei der Team DM dabei sein zu können, ist ein ganz besonderes Highlight für alle Athleten, da hier der Teamgedanke und Spaß im Vordergrund steht.

Das Team der weiblichen Jugend U 16 mit Leonie Böckmann, Michelle Kopietz, Amelie Schmitt und Eva-Fabienne Stein belegte einen sensationellen 2. Platz und holte damit die Silbermedaille.

Die ins Endergebnis eingebrachten 2:40,93 min über 800 m von Michelle und die 23,98 m im Diskuswurf von Eva-Fabienne bedeuteten persönliche Bestleistungen für beide Mädchen.

Amelie konnte sich über starke 31,06 m im Diskuswurf und Leonie über 1,59 m im Hochsprung freuen.

Einen sehr guten 6. Rang erreichte das Team der männlichen Jugend U 16 mit Samuel Plenert Fabing und Len Emilian Stiehler. Auch Len schaffte mit 7,51 m im Kugelstoßen eine persönliche Bestleistung.

Platz 8 ging an das Team der weiblichen Jugend U 20 mit Marie Böckmann und Celina Medinger. Beide eingebrachten Leistungen von Celina bedeuteten persönliche Bestleistungen: 15,05 s über 100 m Hürden und 32,87 m im Speerwurf.