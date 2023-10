Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

SIEGTAL-HELLER – Zwei starke Spiele

Am 27. und 30. September hatte die E3 der JSG Siegtal/Heller zwei Spiele zu bewältigen, bei denen die Mannschaft überzeugende Leistungen lieferte und den Zuschauern spannende Partien bescherten.

Am 27. Ging es gegen die Fußballfreunde der SG 06 Betzdorf II. Gleich zu Beginn auf dem, Rasenplatz in Kirchen präsentierte sich das Team der JSG Siegtal/Heller von seiner besten Seite. Die Kabineneinstimmung durch Trainer Michael Balzer war augenscheinlich auf fruchtbaren Boden gefallen. Es dauerte keine 10 Minuten, bis der Betzdorfer Keeper zum ersten Mal hinter sich greifen musste. Die JSG zeigte sich der SG 06 überlegen, so dass man – trotz starker Gegenwehr – mit einem klaren Vorsprung (4:1) in die Kabine ging.

Auch in der zweiten Hälfte hielt sich das Team an die Tipps des Trainers, der in der Pause darauf hinwies, dass man jetzt nicht leichtsinnig werden dürfe. Die Betzdorfer machten durchaus keine schlechte Figur und könnten schnell wieder ins Spiel finden.

Doch das JSG-Team und vor allem ihr Keeper wehrte die Angriffe aus Betzdorf ab und baute ihren Vorsprung auf ein mehr als überzeugendes 9:1 aus. Klar, dass der Sieg von Mannschaft und Publikum gebührend gefeiert wurde.

Mit diesem Sieg im Rücken ging es dann am 30. September nach Hamm an der Sieg. Dort erwartete das Team der JSG Siegtal/Heller die Mannschaft des VFL Hamm II bei bestem Spielwetter auf dem Kunstrasen des Hammer Sportplatzes.

Gerade diese Kunstrasen machte es dem Siegtal/Heller-Team jedoch schwer, in sein Spiel zu finden. Die Hammer Mannschaft – die den Platz gewohnt war – hatte hier einen klaren Vorteil, den sie auch nutzte. Trotz einer starken Abwehr und super Leistungen des Keepers musst man nach einer spannenden ersten Hälfte mit einem 2:0-Rückstand in die Kabine gehen.

In der zweiten Halbzeit kam die Mannschaft des JSG-Teams besser ins Spiel und kam mit den Platzverhältnissen jetzt besser zurecht. Es gelang nun auch, die Hammer Elf, die weiter äußerst druckvoll agierte, besser unter Kontrolle zu halten, so dass man in der 29. und 33. Minute die nötigen Treffer für den Ausgleich erzielte.

Es folgte ein spannendes Spiel, bei der beide Mannschaften ihr Können unter Beweis stellten und jedes Team bis zur letzten Minute um den Siegtreffer kämpfte. Doch letztlich blieb es bei einem Unentschieden, das auch den Leistungen beider Mannschaften gerecht wurde.