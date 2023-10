LAUTZERT – Feuerwehren Oberdreis und Puderbach bei Küchenbrand in Lautzert im Einsatz

Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

Feuerwehren Oberdreis und Puderbach bei Küchenbrand in Lautzert im Einsatz

Am Sonntagnachmittag, dem 1. Oktober, gegen 16.20 Uhr wurden die Feuerwehren Oberdreis und Puderbach zu einem Küchenbrand nach Oberdreis-Lautzert alarmiert. Die zuerst eintreffenden Kräfte aus Oberdreis konnten eine sehr starke Rauchentwicklung aus einem Anbau eines Hauses feststellen. Durch unvorhersehbare Drehung des Windes standen die Einsatzkräfte plötzlich in dichtem Rauch. Elf Kameraden wurden vom DRK, das mit dem Regelrettungsdienst und dem Ortsverband Puderbach vor Ort war, vorsorglich durchgecheckt. Ebenso ein Anwohner des Hauses. Eine Beteiligte musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses aber noch am Abend wieder verlassen.

Durch eine Rauchgasdurchzündung stand der Raum, noch bevor die Löscharbeiten beginnen konnten, in Vollbrand. Der Brand konnte zügig durch einen Innen- und Außenangriff unter Kontrolle gebracht werden. Das Mobiliar wurde sukzessive ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Die Flammen griffen nicht auf das Wohnhaus über. Der dort eingedrungene Rauch wurde mittels Lüfter beseitigt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Der Anbau wurde durch das Feuer und die Hitzeentwicklung sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.

Warum das Feuer entstanden ist, steht noch nicht fest. Hier hat die anwesende Polizei Altenkirchen die Ermittlungen eingeleitet. Zur Höhe des Schadens können noch keine belastbaren Angaben gemacht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit rund 30 Kräften im Einsatz, der gegen 18.30 Uhr beendet werden konnte. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler