IRLICH – Irlicher Senioren feiern in den Oktober

Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

Irlicher Senioren feiern in den Oktober

Diesmal sollte es bei der Einladung der Stadt Neuwied für die Senioren etwas anders sein. Statt Kaffee und Kuchen gab es für die Damen und Herren ab 65 eine Brotzeit mit Wein und Bier. Fast Festzeltstimmung bei Kölscher und Bayerischer Musik, bei der auch getanzt werden durfte. Moderator Häns von den Irlicher Karnevalisten moderierte und die Möhnen bedienten die Gäste. Diese wurden zunächst vom Kaplan Kühn und dem Bürgermeister Peter Jung begrüßt. Die Feldkircher Pastorin durfte beim Zaubern assistieren und die ehemalige Obermöhn noch mal auf der Bühne singen. Die Gäste erlebten drei Stunden Frohsinn und Unterhaltung und freuten sich nach drei Jahren pandemiebedingten Ausfall wieder in der die Irlicher Mehrzweckhalle zu feiern. Die Brotzeit mit Schinken und Bretzeln kam gut an. Wobei der Kaplan sich eigentlich auf Kuchen gefreut hatte und eher auf klassische Musik stand. Ein Einzelschicksal. Mit seinen Paarunddreissig war er wahrscheinlich auch nur halb so alt, wie die meisten Besucher. Da sind die Geschmäcker nicht nur bei der Musikauswahl eben verschieden. Während sich die Kleriker aus der Feldkirche und Irlich aus dienstlichen Gründen früher verabschiedeten, feierten sie Senioren noch bis in die frühen Abendstunden. (mabe) Fotos: Marlies Becker