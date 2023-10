Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

„Kaiserwetter“ und ein kräftiges Lüftchen sorgten für Besucherrekord beim 21. Westerwälder Drachenflugfest in Horhausen

Bunte Farbkleckse tanzten am blauen Himmel während des zweitägigen Westerwälder Drachenflugfestes in Horhausen. „Kaiserwetter“ sorgte für einen Besucherrekord bei dem beliebten Fest, was seit über 20 Jahren am Ortsrand von Horhausen stattfindet. Eine besondere Attraktion für die kleinen Festbesucher war die Bonbonfähre. In einem Drachen wurden Bonbons in die Luft befördert und auf einer bestimmten Höhe wurde das „Säckchen“ mit den Süßigkeiten durch eine Vorrichtung geöffnet, so dass es Bonbons vom Himmel „regnete“. Während am ersten Festtag der „Westerwälder Wind“ sich eher zurückhaltend verhielt, wehte am zweiten Festtag ein kräftiges Lüftchen, dass die Herzen der „Drachenpiloten“ höher schlagen ließ und so waren viele kleine und große „Himmelsstürmer“ über der Drachenfeld-Wiese zu sehen.

Bürgermeister Fred Jüngerich und der Horhausener Ortsbürgermeister Thomas Schmidt eröffneten das Fest und unterstrichen in ihren Grußworten, dass solch eine Veranstaltung nur durch die gute Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Drachenclub „Dreamcatcher“ mit Erfolg durchgeführt werden könne. Beide brachten die Freude über die lange bestehende Verbindung der Drachenflieger und der Ortsgemeinde sowie der Tourist-Info der VG zum Ausdruck und betonten, dass dieses Event mit den Jahren ein richtiges Familienfest geworden ist. Ein besonderer Dank galt auch dem Moderator Klaus Nümm (Asbach), der schon seit 2004 dieses Fest begleitet sowie den Mitarbeiterinnen der Verwaltung (Tourist-Info) für die Organisation. Zu den Ehrengästen der Eröffnung zählte auch der Landtagsabgeordnete Dr. Matthias Reuber mit seiner Familie, der sich vom Drachenflugfest begeistert zeigte.

An beiden Tagen standen die Mitglieder der Drachenflieger-Interessengemeinschaft wieder den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Ein kleiner Drachenflugshop sorgte dafür, dass selbst die kleinsten Besucher mit Unterstützung ihrer Eltern einen Drachen steigen lassen konnten.

Die Interessengemeinschaft Drachenclub „Dreamcatcher“ aus Kleinmaischeid (Sprecherin Nicole Baumert) unterstützen die Ortsgemeinde Horhausen und die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bei der Ausrichtung der Veranstaltung schon seit vielen Jahren. Traditionell findet diese Veranstaltung auf einer rund 18.000 Quadratmeter großen Wiese immer am ersten Wochenende im Oktober unterhalb des Feuerwehrgerätehauses Horhausen statt. Fotos: Rolf Schmidt-Markoski