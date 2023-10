DAADEN – Diebstahl eines Motorrollers in Daaden

Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

Diebstahl eines Motorrollers in Daaden

Sonntag, 01. Oktober 2023 wurde der Polizei Betzdorf der Diebstahl eines schwarzen „Rex RS750“ Motorrollers gemeldet. Der Roller soll am Samstagabend, 30. September 2023 gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof in Daaden von dem Anzeigenerstatter abgestellt worden sein. Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr bemerkte er, dass sein Roller nicht mehr am Parkplatz abgestellt sei. Der Roller war vermutlich nicht mit einem Fahrrad- oder Lenkradschloss gesichert. In dem Helmfach des Rollers soll sich ein Helm befunden haben, der ebenso entwendet worden sein soll. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 650 Euro. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei