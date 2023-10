Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Ungeklärter Vorfall auf der B 42 bei Bad Hönningen

Sonntag, 01. Oktober 2023, um 17:25 Uhr kam es auf der B 42, bei Bad Hönningen zu einem Vorfall, zu dem die Polizei Linz noch Augenzeugen sucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei, fuhr ein blauer Mazda aus Richtung Rheinbrohl kommend, in Richtung Linz. Der männliche Fahrer des PKW bremste das Fahrzeug stark ab und aus der Beifahrertüre stieg aus dem noch langsam fahrenden PKW eine Frau aus und ging auf der B 42 in Richtung Linz. Der PKW wurde daraufhin abgestellt und der Mann ging eilig hinter der Frau her. Nach kurzer Zeit erreichte er die Frau und führte sie zum Fahrzeug zurück, in das beide einstiegen. Der PKW wendete und fuhr wieder in Richtung Neuwied.

Die Polizei Linz ermittelt nun in alle Richtungen, was diesen Sachverhalt betrifft. Ergänzende Hinweise hierzu sind zur Einordnung überaus wertvoll. Es ist aufgrund der Örtlichkeit und der Tageszeit davon auszugehen, dass es neben der Mitteilerin noch weitere Zeugen gibt, die Beobachtungen machen konnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz, unter der 02644-9430. Quelle: Polizei