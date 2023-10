A K T U E L L – Verkehrsunfall auf der L 288 – Fahrradfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

NISTER – Verkehrsunfall auf der L 288 – Fahrradfahrer schwer verletzt

Montagmittag, 02. Oktober 2023, gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 288 zwischen Nister und Hachenburg. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus der VG-Wissen befuhr das Gefällstück der L 288 in der Baustelle und kam aufgrund eines Fahrverhaltens zu Fall. Der Fahrradfahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die L 288 ist aktuell in beide Fahrrichtung gesperrt. Quelle: Polizi