Veröffentlicht am 1. Oktober 2023 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfallflucht in vier Fällen

Zwischen Freitagmittag, 29. September 2023, 14:00 Uhr, und Samstagnachmittag, 30. September 2023, 17:00 Uhr wurde ein geparkter PKW im Rheintalweg, Höhe Hausnummer 29, am hinteren rechten Kotflügel in Neuwied durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Am Freitag, 29. September 2023 kam es zwischen 15:30 und 18:40 Uhr auf dem Parkplatz am Abenteuerspielplatz in der Dierdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der die rechte Fahrzeugseite eines parkenden PKW beschädigt wurde.

Am Samstag, 30. September 2023 zwischen 11:50 und 13:10 Uhr wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz in der Luisenstraße vorne links beschädigt. Auch am Sonntagvormittag, 01. Oktober 2023 zwischen 10 und 10:30 Uhr auf Parkplatz des Josef-Ecker-Stift in Neuwied wurde ein geparkter PKW beschädigt. Hierbei konnte immerhin der verursachende PKW vor Ort angetroffen werden, der dazugehörige Fahrer jedoch zunächst nicht.

In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden. Quelle: Polizei