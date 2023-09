Veröffentlicht am 30. September 2023 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der L 278

Freitagnachmittag, 29. September 2023, um 14:30 Uhr ereignete sich auf der L 278 bei Wissen ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford Focus fuhr aus Richtung Gebhardshain kommend in Richtung Wissen. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholeinfluss festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei