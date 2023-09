Veröffentlicht am 30. September 2023 von wwa

NEUWIED – Vereinstag in Neuwied

Da auf dem Luisenplatz noch das Gläserne Studio steht, was gerade abgebaut wird, ist der Standort des Vereinstags ein etwas anderer. Die Stände stehen in der Langendorfer Straße von der SWN beginnend bis hin zum Fahnenhügel. Die 23 Aussteller werben für ihre Gruppe und bieten Aktionen an. Als besondere Highlights werden dieses Jahr angeboten, Ausstellung eines Segelflugzeuges am Fahnenhügel und Erklärungen über das Segelfliegen durch den Luft-Sport-Verein Neuwied, ein Jetski vom Wassersportclub aus dem Neuwieder Hafen.

Die Hundestaffel Westerwald und die Römer sind anwesend. Der Irlicher Sportverein TSG Irlich 1882 wirbt mit Aktionsangeboten für Kinder und Jugendliche. Der Motor Yacht Club Neuwied präsentiert einen Jet-Ski und erklärt dessen Technik. Der Dart Sport Club Neuwied bietet eine Dart-Anlage an und wirbt für den Dart-Sport. Die Flüchtlingshilfe bietet Karnevalskappen für den guten Zweck an und der Offene Kanal 4 Neuwied begleitet den Aktionstag mit zwei ehrenamtlichen Filmteams, führt Interviews mit den teilnehmenden Gruppen durch und wird einen Film erstellen. Der Stadtverband der CDU Neuwied der bereits im 4. Jahr diesen Infotag für die Bürger organisiert, freute sich über den regen Besuch am Samstag auf dem Luisenplatz. (mabe) Fotos: Marlies Becker