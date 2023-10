Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauen informierten sich über die Melaten – Bei sonnigen Herbstwetter waren die LandFrauen zur Exkursion nach Köln unterwegs.

In der kulturellen Veranstaltung besuchte der LandFrauenverband Frischer Wind e. V. den seit über 200 Jahren bestehenden Melaten-Friedhof in Köln. Die Gestaltung des Friedhofs ist nach dem Vorbild des Pariser Friedhofs Pére Lachaise von Ferdinand Franz Wallraf initiiert worden. Der Melatenfriedhof wurde 1810 eingeweiht und diente von Anfang an auch als öffentliche Grünanlage. Heute befinden sich auf dem parkähnlichen Friedhof ca. 55.000 Gräber. Zu den vielen Prominenten, die dort begraben sind, gehören der ehemalige Bundesaußenminister und FDP-Politiker Guido Westerwelle, die Sex-Beraterin Erika Berger, Moderator Alfred Biolek und «Lindenstraßen»-Schauspieler Willi Herren. Der prominente Besuch für Fotoaufnahmen von Hella von Sinnen an der rosa Bank von Dirk Bach waren eine Überraschung. In einer gut 2stündigen, sehr beeindruckenden Führung in der Kleingruppe wurde viel über die Geschichte (und Geschichten) erzählt, z.B. über die ursprüngliche Leprosenstation (für an Lepra Erkrankte) bis hin zur sogenannten Millionenallee. Ein schöner Tag in Köln musste natürlich mit einem Stadtbummel und Blick auf den Kölner Dom beendet werden. (hk) Foto: LandFrauen