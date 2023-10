Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kleidung einen neuen Wert geben

Die Kleidertauschpartys in der Jugendkunstschule Altenkirchen sind inzwischen fest etabliert und finden zweimal im Jahr statt. So die nächste am 7. Oktober 2023. Von 10 bis 16 Uhr bringen die Gäste ihre aussortierte Kleidung mit und tauschen sie gegen neue Lieblingsteile ein. Was übrig bleibt, wird an die Tafel Altenkirchen weitergegeben. Winterkleidung wird dieses Jahr außerdem in die Krisengebiete Marokko und Ukraine geliefert.

Viele Menschen aus der Umgebung, aber auch von weiter weg wie Herschbach, Windeck oder Siegburg kommen inzwischen in die JuKusch und freuen sich aufs Tauschen, Klönen und Kaffeetrinken. Dabei bringen die Gäste ihre gut erhaltenen Kleidungsstücke mit und sortieren sie auf den dafür vorgesehenen Kleiderstangen und Tischen ein. Es kann nach Herzenslust gestöbert, in der eigens dafür hergerichteten Umkleide anprobiert und mit nach Hause genommen werden.

Wie viel Kleidung im Umlauf ist, zeigt nicht nur die hohe Fluktuation auf der Tauschbörse, sondern auch die Menge an schöner und einwandfreier Kleidung, die erfahrungsgemäß im Anschluss übrigbleibt. Diese werden die Organisatorinnen Judith Gondorf und Nadja Michels an den zwei folgenden Wochen bei der Tafel in Altenkirchen zum Mitnehmen anbieten.

Für weitere Tauschgegenstände wird das „Schwarze Brett“ wieder aufgebaut. Hier können Haushaltsgegenstände, Werkzeuge, Maschinen, Möbel oder Dienstleistungen zum Tauschen oder Verschenken angeboten werden. Aus aktuellem Anlass besteht hier die Möglichkeit, Sachspenden für das Erdbebengebiet Marokko einzutragen. Die Organisatorinnen bitten an dieser Stelle, Sachgegenstände nur ans Schwarze Brett zu schreiben, ggf. mit Foto und diese nicht mitzubringen, da dies den Rahmen der Veranstaltung sprengen würde.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Altenkirchen-Flammersfeld. Der Kinderschutzbund Altenkirchen unterstützt die Kleidertauschparty mit dem Verkauf von Essen und Getränken und die Jugendkunstschule stellt ihr schönes Atelier sowie tatkräftige Unterstützung zur Verfügung. Mehr Infos gibt es auf www.kleidertausch.de/events.