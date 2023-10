Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Kreative Geschäftsideen in bester Lage ausprobieren – Stadt Neuwied stellt mietfrei Laden- und Experimentierflächen

„Freiraum für deine Idee – mit Kreativität zum lebendigen Standort“, ist der Slogan des Innenstadtlabors in Neuwied. Das Konzept dahinter: Wer eine Geschäftsidee hat und diese unverbindlich in Neuwied ausprobieren möchte, bekommt von der Stadtverwaltung einen Raum in bester Lage zur Verfügung gestellt. Und das sogar mietfrei. Ein zweistöckiges Ladenlokal in der Langendorfer Straße, also mitten in der City, wurde im Rahmen der Kampagne „REstart Neuwied“ über ein Förderprogramm angemietet. Das Ziel: eine zukunftsfähige Innenstadt.

„Innenstädte müssen heute und in Zukunft mehr sein, als Einkaufsmeilen. Sie sollten den Menschen etwas bieten, das es online nicht gibt. Das können Serviceangebote sein, Räume der Begegnung oder auch besondere Waren und persönliche Beratung“, erläutert Citymanagerin Michaela Ullrich. Sie richtet derzeit im oberen Stockwerk des Innenstadtlabors in der Langendorfer Straße 120 (früher Bäckerei Geisen) ihr Büro ein. Dort ist sie mitten im Geschehen und kann jeder Zeit für die Akteure der Innenstadt erreichbar sein, sagt Ullrich.

Zurzeit hat der SWR nebenan sein Quartier aufgeschlagen und im ehemaligen Café mehrere Arbeitsplätze eingerichtet, um das „Gläserne Studio“ zu betreuen. Dieser obere Bereich des Innenstadtlabors eignet sich auch für Workshops und Ausstellungen, Vorträge und Beratungsangebote oder regelmäßige Treffen. Selbstständige, Startups und Vereine könnten die Räume beispielsweise nutzen, sagt die Citymanagerin und freut sich über Anfragen unter innenstadtlabor@neuwied.de .

In bester Lage: Geschäftsideen risikofrei testen

Das Ladenlokal im Erdgeschoss ist prädestiniert dafür, einen oder mehrere Popup-Stores einzurichten, schwärmt Michaela Ullrich von der kürzlich angemieteten Fläche. Die ersten drei Unternehmerinnen haben sich bereits zu einem sogenannten „Concept Store“ zusammengefunden, also einem Laden, in dem mehrere Sortimente kombiniert werden, um durch diesen Kontrast eine besonders breite Zielgruppe anzusprechen.

Bis zu vier Monate lang dürfen kreative Geschäftsleute die Räume des Innenstadtlabors kostenfrei nutzen. Nach dieser risikofreien Testphase hilft Citymanagerin Michaela Ullrich, geeignete Objekte in der Innenstadt zu finden. „Diese Experimentierfläche bietet motivierten Gründerinnen und Gründern einen Einstieg ohne Risiko“, sagt Oberbürgermeister Jan Einig über das Projekt. „Außerdem können erfahrenere Unternehmer testen, ob ihr Konzept in Neuwied angenommen wird. So wollen wir mehr Vielfalt in unsere Innenstadt bringen.“

Finanziert wird das Innenstadtlabor der Kampagne „REstart Neuwied“ über das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes. Citymanagerin Michaela Ullrich berät Interessierte unter Tel. 02631 802-254, E-Mail innenstadtlabor@neuwied.de und persönlich im Obergeschoss des Innenstadtlabors, Langendorfer Straße 120.

Foto: Das Ladenlokal ist noch nicht eingerichtet, aber das neue Innenstadtlabor fällt bereits jetzt auf: Vor dem Geschäft steht einer der bunten Pocketparks der Kampagne „REstart Neuwied“. Oberbürgermeister Jan Einig freut sich mit Citymanagerin Michaela Ullrich (vorne), Stephanie Krings vom Stadtbauamt (hinten von links), Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz, Stadtmarketingleiterin Julia Kloos-Wieland, Alena Linke aus der Planungsabteilung der Stadt und Peter Gallant von adhoc media auf die Eröffnung des Innenstadtlabors. Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier