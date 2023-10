Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

PRACHT – Anmeldung zur Seniorenfahrt am 18. Oktober 2023

Die Ortsgemeinde Pracht lädt alle Frauen und Männer der Gemeinde ab dem 65. Lebensjahr und jene, die in diesem Jahr ihr 65. Lebensjahr vollenden, mit ihren Partnern, zur diesjährigen Seniorenfahrt am Mittwoch, den 18. Oktober ein.

Mit dem Bus geht die Fahrt nach Bonn. An diesem Nachmittag ist, neben dem Museumsbesuch in dem „Haus der Geschichte“, auch der Besuch auf dem „Krewelshof“ in Lohmar geplant. Kaffee und Kuchen wird während dem Besuch auf dem Krewelshof gereicht. Zum Abschluss des Tages ist die Reisegruppe in einem Restaurant in der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Pro Teilnehmer wird eine Gebühr von 12 Euro erhoben, die im Bus eingesammelt werden.

Die Bus – Haltestellen in Pracht – Bergstraße, in Niederhausen – Brunnenplatz und in Wickhausen – Altenkirchener Straße werden angefahren und die Reise nach Bonn beginnt um 12:30 Uhr.

Um die Fahrt zu organisieren, wird um Anmeldung bis 10. Oktober 2023 gebeten. Bei der Anmeldung bitte angeben bei welcher Haltestelle zugestiegen wird. Anmeldung beim Ortsbürgermeister Udo Seidler Tel. Nr.: 67245, Mobil: 01701850952, über E-Mail: udoseidler@t-online.de oder beim Beigeordneten Maik Kentnofski Tel. Nr.: Mobil 0170 2110341.