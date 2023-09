Veröffentlicht am 30. September 2023 von wwa

NEUWIED – Freitagnachmittag auf dem Luisenplatz.

Als ab 16.00 Uhr die letzten zehn Hits von 1.000 anklingen, hat sich der Platz vor dem gläsernen Studio sichtlich gefüllt. Rechts am Rand, vor einem Schuhgeschäft, haben es sich zwei junge Männer auf Campingstühlen bequem gemacht. Allerdings war er, als es spannender wurde, die Sicht durch fünf Reihen singender und tanzender Menschen versperrt. Ungebrochen auch die lange Reihe derer, die noch mal ins Studio hinein wollten. Inzwischen hatten sich vier der sechs Moderatoren unter die Fans gemischt und schrieben fleißig Autogramme.

In der letzten Stunde, bevor nun endlich Platz 1 gekürt war, wurden noch die Verantwortlichen von Regie und anderen Jobs rund um den Ablauf der Sendung auf die Bühne gebeten. Fünf Tage voller Spaß und Unterhaltung auf dem Luisenplatz gingen mit einer Party im Heimathaus zu Ende. Viele SWR1 Fans, nicht nur aus der Region, waren mit Kind und Kegel, Oma und Hund angereist, um die tolle Stimmung live zu erleben. Ob Besuch vom Roboter, Oberbürgermeister, Zoodirektor, Römer oder Weinköniginnen, den Stadtwetten oder der Fotobox, für Unterhaltung am Radio oder live an der Eisdiele war fünf Tage und Nächte gesorgt. Dazu bestes Spätsommerwetter. Besser hätte das Spektakel nicht laufen können. (mabe) Fotos: Marlies Becker