Veröffentlicht am 29. September 2023 von wwa

DAADEN – Sachbeschädigung an PKW in Daaden

Im Zeitraum zwischen 27., 18:00 Uhr und 28. September 2023, 09:30 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Daaden auf einem öffentlichen Parkplatz geparkter Mercedes durch Unbekannte beschädigt. Der typische Mercedes-Stern wurde abgerissen oder abgebrochen, zudem wurde der Heckscheibenwischer verbogen. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei