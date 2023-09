Veröffentlicht am 29. September 2023 von wwa

HORHAUSEN – Sachbeschädigung an einer Schranke am Busbahnhof in Horhausen

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter die Schranke vor dem Busbahnhof in Horhausen beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei