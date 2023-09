Veröffentlicht am 29. September 2023 von wwa

MÜLHEIM-KÄRLICH – Versuchte Entwendung eines Kraftfahrzeuges am Parkplatz Zur Waldmühle, K 88

Freitagmorgen, 29. September 2023, in der Zeit zwischen 06:45 und 07:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz, des öffentlich zugänglichen Brunnen, an der K 88, Höhe Zur Waldmühle, zwischen den Ortschaften Mülheim-Kärlich und Bassenheim, zu einem versuchten Kfz-Raub. Einer Person wurde unter Androhung von Gewalt der Schlüssel vom Fahrzeug entwendet. Der anschließende Versuch, das Fahrzeug zu entwenden, schlug fehl, so dass die Täter flüchteten.

Es wurden zwei dunkel gekleidete Tatverdächtige beschrieben, zu deren Fluchtmittel nichts bekannt ist. Die Polizei fragt daher, wer in der genannten Zeit in dem Bereich der Waldmühle verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder beobachtet hat. Die Polizei bittet die Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden. Kontaktdaten der Polizei Andernach: 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei