Veröffentlicht am 29. September 2023 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Luisenplatz im Mittelpunkt der Woche

Seit Montag ist viel los auf dem Neuwieder Luisenplatz. Schon früh am Morgen stehen die Besucher an, um mal persönlich bei ihrem Lieblingssender vorbeizuschauen. Drei Moderatorenteams sind Tag und Nacht auf Sendung, um die 1.000 Besten Hits zu präsentieren. Aber nicht nur Hits, sondern auch bekannte Gesichter sind zu Besuch. Weinköniginnen, Sportlerinnen, echte Römer aus Neuwied und Rheinbrohl sowie die Eishockeyfreaks der Neuwieder Bären. Auch der Zoodirektor machte seinen Besuch. Denn Freitagmorgen hat er eine prominente Aushilfskraft. Moderatorin Steffi muss nach verlorener Wette ein Tiergehege ausmisten. Die dritte Wette, bei der 50 Menschen mit ihren Plüschtieren auf die Bühne mussten, war für die Neuwieder leicht zu gewinnen. Sie brauchten diesmal weder Karnevalskostüm noch Blockflöte. Das Bärchen oder die Ente, die jeder daheim hat, reichte, um die Stadtwette zu gewinnen. Das Moderatorenteam Hanns Lohmann und Frank Jenschar musste ihre Wettschulden mit einem neuen Haarschnitt bei Friseur Nico einlösen. Den korrekten Haarschnitt von Frank konnten die Besucher beim Besuch der Neuwieder Bären auf dem Luisenplatz bewundern. Da zwängte sich der recht sportliche Moderator auf der Bühne mit Hilfe von Coach Carsten Billigmann in ein enges Eishockeydress. Lediglich der Helm fehlte. Bis Freitagnachmittag ist das Gläserne Studio noch auf Sendung. Danach geht’s zur Abschlussparty mit geladenen Gästen ins Neuwieder Heimathaus. Auch am Samstag ist es noch turbulent in der Neuwieder City. Dann ist Vereinstag mit viel Aktion angesagt. Das richtige Wetter dafür ist jedenfalls schon bestellt. (mabe) Fotos: Marlies Becker