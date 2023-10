Veröffentlicht am 2. Oktober 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kindertagespflege: Wer macht mit? – Neuer Qualifizierungskurs für künftige Tagesmütter und -väter startet im November – Infoabende der Kreisverwaltung im Oktober

Die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter und -väter verzeichnet immer größere Nachfrage. Kindertagespflege ist dabei weit mehr als nur Betreuung. Die Erziehung und Bildung von Kindern ist ebenso Leitlinie im Tagespflegealltag und auch gesetzlich festgelegter Auftrag. Wer als Tagespflegeperson – so heißen Tagesmütter und -väter im Sozialgesetzbuch – tätig sein und Kinder im eigenen Haushalt gegen Entgelt betreuen möchte, muss eine Pflegeerlaubnis beim zuständigen Jugendamt beantragen. Diese wird erteilt, wenn die Tagesmutter oder der Tagesväter für die Aufgabe geeignet ist und persönliche, räumliche und fachliche Voraussetzungen erfüllt.

Die fachliche Voraussetzung können Tagesmütter und -väter in entsprechenden

Qualifizierungskursen, die vom Land Rheinland-Pfalz und dem Kreis Altenkirchen gefördert werden, erwerben. Der nächste Kurs im Kreis Altenkirchen startet am Freitag, 3. November, 17 bis 20.45 Uhr. Der Qualifizierungskurs im Umfang von 300 Unterrichtsstunden, nach dem bundesweit anerkannten „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuches“ (QHB) des Deutschen Jugendinstituts, gliedert sich in eine tätigkeitsvorbereitende Phase mit 160 Unterrichtseinheiten und eine tätigkeitsbegleitende mit 140 Unterrichtseinheiten, die sich direkt an die erste Phase anschließt.

Im Rahmen der tätigkeitsvorbereitenden Phase der Qualifizierung sind zwei Praktika im Gesamtumfang von 80 Stunden zu leisten. Diese werden bei einer erfahrenen Tagespflegeperson und in einer Kindertagesstätte durchgeführt. Der zweite Teil der Weiterbildung ist auf eine Begleitung der dann beginnenden Tagespflegetätigkeit ausgerichtet.

Inhaltlich breiten Raum nimmt das Thema „Förderung und Entwicklung von Kindern“ ein. Insgesamt vermittelt der Kurs Tagespflegepersonen umfassende Kenntnisse, Sicherheit im Umgang mit Kindern und eine Vorbereitung auf den Tagespflegealltag – von der Eingewöhnungsphase über die Zusammenarbeit mit den Eltern bis zu den gesetzlichen, finanziellen und steuerrechtlichen Aspekten der Kindertagespflege.

Die Qualifizierung findet im Blended-Learning-Format statt, zwei Drittel des Kurses in Präsenz und ein Drittel über die VHS-Lernplattform. Zu dem im November startenden Kurs bietet die Kreisverwaltung zwei Info-Termine an:

– 4. Oktober, 18.30 Uhr, Betzdorf

– 9. Oktober, 18.30 Uhr, digital

Anmeldungen zu den Info-Abenden und weitere Informationen zum Kurs: Kreisverwaltung Altenkirchen, Abteilung Jugend und Familie, Carola Paas und Susanne Morgenschweis, Tel.: 02681-812561, E-Mail: kindertagespflege@kreis-ak.de