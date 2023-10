Veröffentlicht am 1. Oktober 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kammerorchester Westerwald-Sieg betritt die große Bühne

Wenn sich am Freitag, 6. Oktober, die Türen zum Wilhelm-Boden-Saal in der Kreisverwaltung öffnen, dann gehört die Bühne erstmals ganz allein dem noch jungen Kammerorchester Westerwald-Sieg. Vor einem Jahr an der Kreismusikschule Altenkirchen aus der Taufe gehoben, gab es bislang nur wenige „begleitende“ Auftritte. Das soll und wird sich nun ändern, schließlich will man mit diesem Ensemble an eine lange und erfolgreiche Tradition anknüpfen.

Bis 2015 gab es immer ein klassisches Kammerorchester an der Kreismusikschule, allerdings oft auf Projektbasis. Doch vor einem Jahr ist eine feste Formation entstanden, die zu regelmäßigen Proben zusammenkommt und sich der anspruchsvollen und gleichzeitig unterhaltsamen klassischen Konzertliteratur widmet. Das Orchester besteht aus circa 20 Musikerinnen und Musikern (Streichinstrumente sind Geigen, Bratschen, Celli, Kontrabass).

Das Besondere: Das Orchester vereint verschiedene Generationen. So spielen Jugendliche zusammen mit Erwachsenen, die noch unter Dirigat des ersten Schulleiters Erwin Vollmer in den 1980er Jahren musiziert haben. Der Name „Westerwald-Sieg“ verdeutlicht dabei, dass das Kammerorchester allen klassikbegeisterten Musikern aus dem Kreis offensteht. Für Schulleiter Dimitri Melnik ist das Kammerorchester ein Alleinstellungsmerkmal in der gesamten Region: „Ich bin mir sicher, dass es die Orchesterlandschaft bereichern wird.“

Nach intensiven Proben freuen sich die Musikerinnen und Musiker nun auf ihren ersten großen Auftritt, Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Bach, Mozart, Piazzolla u.a., das die gesamte stilistische Bandbreite und klangliche Vielfalt eines Streichorchesters repräsentiert. Weitere Konzerte des Kammerorchesters Westerwald-Sieg sind in Planung.

Foto: Das Kammerorchester Westerwald-Sieg, hier bei einem gemeinsamen Auftritt mit der Ev. Kantorei Altenkirchen, lädt zu seinem ersten großen Konzert ein. Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen/Dimitri Melnik