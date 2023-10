Veröffentlicht am 1. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Niederlage der Seniorenmannschaft in Neuwied

Die Reserve Mannschaft des BC Altenkirchen reiste für ihr Mannschaftsspiel nach Neuwied. Mathias Wiedenmann und Dennis Dammann lieferten sich ein hartes 1.Doppelspiel, das zum Schluss leider an den 1.BC Neuwied ging. Auch Torsten Haupt und Daniel Deckelmann hatten im 2.Doppel das Nachsehen. Das Damendoppel wurde gestrichen, da der BC Altenkirchen sowie der 1.BC Neuwied keine zweite Dame stellen konnte. Die Einzelpartien der Herren konnten nicht gewonnen werden. Auch Joana Heftrich gelang im Dameneinzel kein Mannschaftspunkt. Den Ehrenpunkt erreichten Joana Heftrich und Dennis Dammann im Mixed. Dabei entschieden sie das Spiel zu 21:17 und 21:10 für sich. In den kommenden Mannschaftsspielen will die Seniorenmannschaft wieder in stärkere Besetzung auftreten und weiterhin für fleißig trainieren.