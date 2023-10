Veröffentlicht am 1. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Christen und Muslime laden zum „Spaziergang der Religionen“ – 3. Oktober: Vom „Engel der Religionen“ über die Herrnhuter Brüdergemeine zu den verschiedenen Moscheen

Christen und Muslime laden am kommenden Dienstag, 3. Oktober 2023, zum zweiten „Spaziergang der Religionen“ in Neuwied ein. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Engel der Religionen in der Neuwieder Innenstadt (Ecke Mittelstraße/Engerser Straße), wo eine christlich-muslimischen Einführung stattfindet.

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Jung gehen die Teilnehmer anschließend zur Herrnhuter Brüdergemeine (Engerser Straße/Friedrichstraße), wo ihnen Harald Colditz von den Herrnhutern die Kirche erklärt. Nach der Führung besuchen die Gruppen verschiedene Moscheen. Abschluss der Veranstaltung ist um 13.00 Uhr.

Der 3. Oktober ist als „Tag der deutschen Einheit“ offizieller Feiertag, gleichzeitig aber seit 1997 auch „Tag der offenen Moschee“. Das Datum hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland bewusst gewählt, um das Ziel einer religionsübergreifenden Verständigung zu verdeutlichen. Zudem sollen das Selbstverständnis der Muslime, Teil des wiedervereinigten deutschen Staates zu sein, und die Verbundenheit mit allen nicht-muslimischen Bewohnern Deutschlands zum Ausdruck gebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber erwünscht: sekretariat@diakonie-neuwied.de