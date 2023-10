Veröffentlicht am 1. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Markttage begrüßen den Herbst in Neuwieder Innenstadt – Am 7. und 8. Oktober – Sonntag verkaufsoffen!

„Ich bin so froh in einer Welt zu leben, in der es Oktober gibt“, schwärmte die Schriftstellerin L. M. Montgomery. Weil der goldene Monat so schön ist, begrüßt Neuwied ihn mit den Markttagen am Wochenende des 7. und 8. Oktober. Ein reichhaltiges Angebot an den Ständen sowie ein buntes Rahmenprogramm laden zum Bummeln und Genießen ein.

Die Früchte des Herbstes stehen dabei im Mittelpunkt des Bauern- und Gourmetmarktes. Ob zum direkten Verzehren oder zum Mitnehmen: Von Nüssen und Früchten, Wild und Honig über erlesene Weine und Öle bis hin zum frisch gebackenen Brot sind Genussmomente für jeden Geschmack geboten. Neben all den herbstlichen Leckereien gibt es auch allerlei Nützliches und Dekoratives sowie eine große Auswahl an Pflanzen und Blumenzwiebeln.

Ein Augenschmaus für Automobil-Fans ist die Autoausstellung im Bereich Langendorfer Straße, Ecke Luisenstraße. Auch für die jüngeren Besucherinnen und Besucher haben die Veranstalter, das Amt für Stadtmarketing Neuwied, wieder etwas Passendes geplant: Am Mini-ZOB an der Marktstraße gibt es an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr Bastelaktionen für Kinder.

Das Puppentheater TOPS hat mit „Mambo Django“ erneut ein Stück rund um das herbstliche Marktgeschehen im Gepäck: Marktfrau Melli Melone muss Bananen in den Zoo bringen. Kaum ist sie weg, beginnt in ihrem Marktstand ein emsiges Treiben. Ihr Hahn Harry will zum Geburtstag der Marktfrau eine Überraschungsparty vorbereiten, doch damit kennt er sich gar nicht aus. Und dann

taucht auch noch ein Überraschungsgast auf: der Affe Mambo Django. Ein Glück, dass die Kinder Hahn Harrys beste Helfer sind! Die Aufführungen am Mini-ZOB sind am Samstag um 13 und 15.30 Uhr sowie am Sonntag um 12 und 14.30 Uhr.

Die großen Gäste lädt derweil das gemütliche Weindorf zum Entschleunigen und Genießen ein. Ein historisches Heerlager der Neuwieder Ehrengarde erinnert stimmungsvoll an die Anfänge der Märkte und ihre Tradition in Neuwied.

Der Markt öffnet am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 8. Oktober, beginnt das Marktgeschehen um 11 Uhr, ab 13 Uhr lädt dann beim verkaufsoffenen Sonntag bis 18 Uhr neben den Ständen auf dem Markt der ortsansässige Handel ein zum Flanieren und Shoppen.