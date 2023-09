Veröffentlicht am 30. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mannschaftsspiele der U12 und U19

Die U12 des BC Altenkirchen spielte in Gebhardshain, während die U19 in Mayen unterwegs war. Bei den U12er spielten Leonard Enders, Ben Kinner, Tom Pfeiffer und Sofia Frank mit. Ihnen gelang ein starkes 3:3 Unentschieden gegen den FSV Trier-Tarforst. Gegen die beiden Mannschaften des JSG Westerwald/Sieg konnten sie leider keinen Sieg holen. Diese gingen mit 0:6 und 2:4 an die Heimmannschaften. Nichtsdestotrotz haben sie Spaß an den Mannschaftsspielen und trainieren weiterhin fleißig. Die U19 wurde in Mayen durch Robin Krämer, Alwina Boiko und Lena Siemens vertreten. Die Drei lieferten sehr gute Spiel ab und konnten jedes bestrittene Spiel für sich entscheiden. Einzig das Jungendoppel galt in jedem Spiel als verloren, da kein zweiter Herr mitgefahren ist. Insgesamt gewann der BC Altenkirchen die Spiele gegen Mayen, FSV Trier-Tarforst und TuWi Adenauerplatz mit 4:1. Dies ist ein sensationelles Ergebnis, auf das alle Spieler und Trainer stolz sind.