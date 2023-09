Veröffentlicht am 30. September 2023 von wwa

KIRCHEN – Veranstaltungsreihe des SPD-Kreisverbands geht in die nächste Runde: „Kreisvorstand vor Ort“ am 16. Oktober in Kirchen

Nach dem gelungenen Auftakt des neuen Veranstaltungsformates „Kreisvorstand vor Ort“ (#KVvorOrt) in Wissen setzt die SPD im Kreis Altenkirchen ihre Veranstaltungsreihe fort. Am 16. Oktober wird der erweiterte SPD-Kreisvorstand im AK-Land zunächst im internen Kreis die DRK-Rettungswache in Kirchen besuchen.

„Gerade der Rettungsdienst steht in diesen Zeiten vor Herausforderungen und Umbrüchen, daher war es uns wichtig, dass wir uns gemeinsam ein Bild vor Ort machen und mit den Mitarbeitenden in den Austausch über ihre Wünsche und Erwartungen kommen“, begründet SPD-Ortsvereinsvorsitzende Carmen Kreuzer den ersten Programmpunkt von #KVvorOrt.

Anschließend sind um 19 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Veranstaltung unter dem Motto „Wo drückt der Schuh? – Wir hören zu!“ in das Casa in Kirchen eingeladen. „Als Kreisvorsitzende wollen wir stellvertretend für den gesamten Kreisverband der SPD vor Ort hören, was die Menschen im Landkreis aktuell bewegt, wo der Schuh drückt und welche Erwartungen sie an die Politik haben“, so die beiden SPD-Kreisvorsitzenden Bätzing-Lichtenthäler und Hellinghausen unisono. „Genau diesem Zweck dient unsere Veranstaltungsreihe und wir freuen uns auf eine rege Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger!“ Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.