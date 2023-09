Veröffentlicht am 29. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo mit 24 Goldmedaillen wieder einmal bestes Team beim Rheinland-Pfalz-Pokal!

Erneut wurde das Team um Eugen Kiefer beim Internationalen Rheinland-Pfallz-Pokal in Bad Kreuznach mit 42 Sportlern, die letztlich alle auf dem Podest unter den besten drei Sportlern ihrer Klasse gekürt wurden, als mit Abstand bester Verein in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Betreut wurden die Sportler durch Michael Ogloblinski, Max Morozov, Moritz Pauli, Kerstin Klinkau, Lounis Bechari, Amin Bechari und Rika Baulig. Die zweiundvierzig Medaillen setzten sich zusammen aus 24x Gold, 13x Silber und 5x Bronze. Nicht nur orientiert am Ergebnis, sondern auch am taktischen Kampfverhalten gemessen ist Trainer Eugen Kiefer äußerst stolz auf seine Athleten.