Veröffentlicht am 29. September 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Das Heimatjahrbuch für den Kreis Neuwied vorgestellt.

Die Location der Vorstellung der Hanhof unterhalb von Schloss Monrepos gelegen war ausgewählt, weil die Luftaufnahme auf dem Cover, des nunmehr zum 98 Mal aufgelegten Heimatjahrbuch, gerade dieses Areal zeigt. Im Vordergrund der Marstall, die Backesburg. Im Hintergrund das Palais Waldheim, im Volksmund auch der Prinzessinnenbau genannt, sowie links das Schwedenhaus und der Küchenbau.

Soweit das Äußere. Auf 448Seiten mit zahlreichen Fotos von damals und heute haben die Autoren Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis zusammengetragen. Wobei Neuwieds oberster Denkmalsschützer Dr. Reinhard Lahr im Kreishaus die Fäden zusammengehalten hat. Dr. Lahr hatte seit 1999 das Amt von Bernd Willscheid aus Dattenberg übernommen. Museumsdirektor Willscheid wird Ende des Jahres In den Ruhestand gehen. Aus diesem Grund bedankte sich Landrat Hallerbach für die geleistete Arbeit in drei Jahrzehnten mit einem Abschiedsgeschenk. Das Heimatjahrbuch wird auch in diesem Jahr für 8 Euro das Stück verkauft. Landrat Hallerbach bedauerte, dass sich die Schule im Kreis nicht mehr am Verkauf beteiligen. Lediglich in den Schulen in Breidscheid und Neustadt verkaufen noch Schüler das Jahrbuch. Nachdem Dr. Lahr noch in einen Nachruf den Tod von Joachim Feix bedauert, der die letzten Heimatbücher mit Geschichten vom alten Friedhof stehts bereichert hatte, gab es ein gemeinsames Foto der Protagonisten. Dieses Mal stand Fotograf Joerg Niebergall nicht hinter, sondern vor der Kamera. Wie schon in den vergangenen Jahren, hatte der, inzwischen pensionierte Lehrer, den Jahresrückblick im Heimatbuch mit Text und Bildern verfasst. Kräftig gestärkt durch eine Suppe verabschiedeten sich die Autoren und Verantwortlichen aus Druck, Foto und Textbeiträgen, so Gott will bis zum nächsten Jahr. Denn wer weiß schon nach 98 Jahren was so alles passiert. (mabe) Fotos: Marlies Becker