KOBLENZ – Hochschule Koblenz bietet in den Herbstferien spannende Kurse für Schülerinnen und Schüler an allen drei Standorten an

In den kommenden Herbstferien bietet die Hochschule Koblenz wieder ihre beliebten kostenlosen Ferienkurse rund um Wissenschaft und Technik an. Diese finden zwischen dem 16. und 27. Oktober halb-, ganz- oder zweitägig an den drei Standorten der Hochschule Koblenz in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen statt. Bei den Mitmach-Angeboten für Schülerinnen und Schüler ab 13 oder 16 Jahren dreht sich alles um spannende Experimente rund um Gaming, 3D-Druck, Nachhaltigkeit, Roboterprogrammierung und Elektrotechnik.

Am Campus Remagen können sich Schülerinnen und Schüler von Montag, 16. Oktober bis Dienstag, 17. Oktober von 9 bis 16 Uhr im Game Design ausprobieren. Der Kurs „Kreiere dein eigenes Game! Spieledesign in Virtual Reality“ wird für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren angeboten.

Am Campus Koblenz findet am Dienstag, 17. Oktober, von 10 bis 14 Uhr das „RAPID-LAB: 3-D-Drucker in Action“ statt. In dem Kurs können sich Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren im Bereich 3D-Druck und 3D-Scan ausprobieren. Sie entwickeln ihr eigenes Druckobjekt – entweder nach Anleitung oder völlig frei – und können dann die Produktion eines oder mehrerer Druckteile live am Drucker verfolgen. Dabei erfahren sie alles rund um das Thema Rapid-Prototyping.

Wie bewegen sich eigentlich Roboter? Das können Jugendliche ab 13 und ab 16 Jahren am Mittwoch, 18. Oktober, von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr im Kurs „RoboAcademy – Steuere den Roboter durch den Parcours“ in Koblenz herausfinden. Gemeinsam wird im Workshop ein ferngesteuertes Roboterfahrzeug programmiert: Der RoboMaster hat eine Kamera, einen Roboterarm mit Greifer und einen Abstandssensor und bietet unendliche Möglichkeiten zum Experimentieren. Interessierte erhalten einen ersten Einblick ins Thema autonomes Fahren, Vorkenntnisse im Programmieren sind nicht erforderlich.

Am Freitag, 20. Oktober, findet von 9.00 bis 13 Uhr am Campus Koblenz der „Experimentierkurs Elektrotechnik“ statt. Dort haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 13 bis 16 Jahren unter anderem die Möglichkeit, Schaltungen aufzubauen und kleine Motoren oder ein Solarpanel zu untersuchen.

Am Campus Höhr-Grenzhausen wird von Dienstag, 24. Oktober bis Mittwoch, 25. Oktober (9 bis 15 Uhr) der Ferienkurs „Klimaneutral dank erneuerbarer Energien – wie Keramik unsere Zukunft rettet“ zum Thema „Green Energy“ für Schülerinnen und Schüler von 13 bis 16 Jahren angeboten.

Beim Ferienkurs „Scooby – Science out of the box, yeah!“ am Freitag, 27. Oktober, von 9 bis 16 Uhr können schließlich Technikinteressierte im Alter von 13 bis 17 Jahren einiges aufbauen und ausprobieren – ein blinkendes Disco-Light aus zwei CDs, einen Lautsprecher für das Smartphone oder eine Tesla-Spule, die defekte Leuchtstoffröhren wieder leuchten lässt. Dabei steigert sich der Schwierigkeitsgrad nach und nach, so dass auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten kommen. Der Kurs findet in Präsenz auf dem Campus der Hochschule in Koblenz statt. Wer nicht an der Hochschule teilnehmen möchte, kann dies aber auch von zuhause aus tun. Nach Anmeldung können die Online-Teilnehmenden ihre Box an der Hochschule abholen und nach Beendigung des Kurses dort zurückgeben.

Die Ferienkurse der Hochschule Koblenz werden durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz gefördert und sind daher kostenfrei. Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter www.hs-koblenz.de/ferienkurse, wo auch die Anmeldung möglich ist.