Veröffentlicht am 28. September 2023 von wwa

EHLSCHEID – Verkehrsunfallflucht auf der K 93 bei Ehlscheid

Mittwochabend kam es gegen 20:10 Uhr auf der Kreisstraße 93 zwischen Rengsdorf und Ehlscheid zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau befuhr mit ihrem Toyota Mazda die Kreisstraße 93 in Richtung Ehlscheid. In der letzten Kurve vor Ehlscheid wurde sie von einem PKW mit „MY- Kennzeichen“ überholt. Der Fahrer streifte beim Überholen den PKW der Frau und fuhr anschließend zügig weiter. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei