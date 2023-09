Veröffentlicht am 28. September 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Dreister Betrug in einem Einkaufsmarkt in Rheinbreitbach

Mittwoch, 27. September 2023 teilte der Geschäftsführer eines Einkaufsmarktes in Rheinbreitbach telefonisch einen Betrug mit, der sich bereits einen Tag zuvor ereignet hat. Demnach begab sich ein Mann widerrechtlich in die Lagerräume des Einkaufsmarktes und entwendete dort vier Akkuschrauber. Dies blieb zunächst unbemerkt. An der Kasse gab er dann vor, die Akkuschrauber dort gekauft zu haben und erhielt aufgrund des offensichtlichen neuen und ungeöffneten Zustandes der Ware den angeblichen Kaufpreis in bar ausgezahlt. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Erst am Folgetag fiel auf, dass diese vier Akkuschrauber dem Lagerbestand auf die bezeichnete Weise entnommen wurden.

Derzeit verfolgt die Polizei Linz eine Spur zu einem möglichen Tatverdächtigen. Wer hat am Dienstag, 26. September 2023 möglicherweise den Vorgang der Wegnahme aus dem Lagerraum oder auch den Umtausch beobachtet und kann Hinweise geben? Kontakt bitte via Email, oder telefonisch unter der 02644-9430. Quelle: Polizei