Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

KIRCHEN (Sieg) – LED-Werbetafel mutwillig beschädigt – Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 25. September 2023, gegen 20:00 Uhr und Dienstagvormittag, 26. September 2023, gegen 09:00 Uhr wurde eine LED-Werbetafel bzw. „Video-Wall“, die üblicherweise auf dem Parkplatz eines Discounters in Kirchen (Sieg), in der Bahnhofstraße abgestellt ist, mutwillig beschädigt. Die Tafel wurde offenbar durch Wurfgeschosse oder andere Gegenstände an zwei Stellen getroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro (bei möglicher Reparatur) bzw. 40.000 Euro (sofern eine Reparatur nicht möglich ist) beziffert. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei