Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

FRIESENHAGEN – PKW durch Unbekannte in Friesenhagen beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 23. September 2023, ca. 18:00 Uhr und Montagnachmittag, 25. September 2023, 17:00 Uhr wurde ein auf einem Schotterparkplatz in der Strahlenbach in Friesenhagen geparkter Suzuki Swift, vermutlich unabsichtlich durch eine unbekannte Person im Bereich des Kofferraums beschädigt. In diesem Zeitraum fand auch das Erntedankfest Friesenhagen statt, weswegen der Parkplatz sowie der Bereich im Allgemeinen stark frequentiert waren. Wer kann Angaben zum Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei