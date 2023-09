Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Verkehrsunfallflucht in Hamm (Sieg)

Dienstagmorgen, 26. September 2023, gegen 07.30 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Kleintransporter die Lindenallee aus Richtung Windeck, Ortsteil Au kommend. In einer Kurve geriet das Fahrzeug auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Eine Zeugin konnte am Kleintransporter das Teilkennzeichen SU S ???? ablesen. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei