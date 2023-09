Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

NEUWIED – Gläserne Studio des SWR in Neuwied

Letzte Woche konnten die Neuwieder am Luisenplatz den Aufbau des Gläsernen Studios des SWR beobachten und sich auf den ersten Sendetermin am Montag freuen. Denn dann konnte jeder der Wollte mal einen Blick ins Innere werfen und die Moderatoren bei ihrer Arbeit besuchen. Was Tausende vor ihren Radiogeräten verfolgten, nämlich die 1.000 besten Hits, war hier live zu erleben. Es gab dann auch eine Tageswette. 100 maskierte Jecken sollten um 18.00 Uhr ein Kölsches Lied vorm Studio anstimmen. Um 18.00 Uhr enterten auch jecke Neuwieder den Luisenplatz. Bei genauem Zählen wäre es eigentlich schief gegangen. Doch Moderatorin Steffi gab sich bei der Stimmung geschlagen und erschien am Dienstag als Wettverliererin bei 25 Grad im Flauschbärchen Kostüm. Ihr Kollege war als Glückskäfer unterwegs. Am Abend die nächste Tageswette. 50 Leute sollten mit den Helden ihrer Jugend unter dem Arm erscheinen. Diesmal klappte es besser und mehr als 50 Besucher waren mit Winnetou, Heidi, Badman und Mikel Jackson unterm Arm an der Studiotür. Am Mittwoch müssen nun die Moderatoren in eine Schule zum Vorlesen. SWR 1 sendet noch bis zum Wochenende, bevor die Große Schlussparty im Neuwieder Heimathaus startet. (mabe) Marlies Becker