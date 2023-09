Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

HORHAUSEN – Horhauser Seniorenakademie feiert am 12. Oktober Erntedankfest – im geselligen Teil steht der „flüssige Gerstensaft“ im Mittelpunkt

Traditionsgemäß feiert die Horhauser Seniorenakademie im Monat Oktober ihr Erntedankfest. Der Vorbereitungskreis hat für Donnerstag, 12. Oktober (Kaplan-Dasbach-Haus) wieder ein buntes Programm vorbereitet. Los geht es um 14:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Das Programm startet mit einem geistlichen Impuls unter der Überschrift: „Dank für das tägliche Brot“, den Gemeindereferent Achim Günther geben wird. Der gesellige Teil des Nachmittages beginnt mit Gedichten und Sketchen rund um das bäuerliche Leben.

Schwerpunktthema an dem Nachmittag ist das Bier, das auch Gerstensaft genannt wird. Die Gerste war früher als Grundzutat für das Brauen von Bier vorgeschrieben. Wertvollere Getreidearten wie etwa Weizen waren für das Brotbacken bestimmt. Daraus erklärt sich auch, weshalb das Getränk umgangssprachlich oft „flüssiges Brot“ genannt wird. „Bier wird nicht nur in Bayern gebraut, sondern auch im Westerwald. Daher wird sich an dem Nachmittag auch die Hachenburger Erlebnis-Brauerei den Senioren präsentieren und wir sind froh, dass wir hierfür den Serviceleiter der Brauerei, Mike Lersch (ausgebildeter Bier-Sommelier), gewinnen konnten“, informierte Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender der Seniorenakademie). Es wird auch eine kleine Verkostung verschiedener Biersorten (auch ohne Alkohol) geben. Natürlich werden wieder gemeinsam Lieder rund um das Thema Bier und vom Westerwald gesungen. Der Eintritt ist frei. Die Seniorenakademie freut sich über einen freiwilligen Kostenbeitrag von 5 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende unter der Rufnummer: 02687/929507 entgegen.

Foto: Serviceleiter Mike Lersch, ausgebildeter Bier-Sommelier (Doemens), wird den Senioren beim Erntedankfest die Hachenburger Erlebnis-Brauerei vorstellen. Foto: Hachenburger Brauerei