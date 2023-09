Veröffentlicht am 27. September 2023 von wwa

HACHENBURG – 27. Harmonika-Treffen in Hachenburg

Am Sonntag, den 8. Oktober um 15 Uhr wird wieder geschunkelt, gesungen, andächtig gelauscht oder in Erinnerungen geschwelgt beim 27. Harmonika-Treffen in der gemütlichen Atmosphäre der Hachenburger Stadthalle. Handgemachte Musik, die noch unverfälscht und natürlich klingt. Um das zu erleben, treffen sich Jahr für Jahr die Liebhaberinnen und Liebhaber der Harmonika in der auf Einladung der Hachenburger Kulturzeit und der Kirmesgesellschaft Hachenburg. Ob Ziehharmonika, Akkordeon oder Mundharmonika, ob liebevoll Quetschkommode und Schifferklavier genannt – sie meinen alle das Gleiche: wunderschöne Melodien, dargeboten in dem unverwechselbaren Klang dieser einzigartigen Instrumente. In diesem Jahr erwarten Sie elf Acts und insgesamt mehr als 20 Musiker. „Lilli Marleen“, „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, „Holzschuhtanz“ oder „Hoppser Polka“ – das Repertoire der Spieler lässt kaum Wünsche offen. Lassen Sie sich bei Kaffee und Kuchen von Liedern über Heimat, Liebe und Sehnsucht verzaubern und lauschen Sie dem Spiel der regionalen und überregionalen Interpreten. Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen: 9 Euro / Kinder 5 Euro, 1-Euro-Tickets auf Anfrage möglich. Mit freundlicher Unterstützung der Westerwald Bank und der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz