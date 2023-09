Veröffentlicht am 28. September 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zweiteilliger Crashkurs „Tabellenkalkulation mit Excel“

Einen vertiefenden Einblick in die Tabellenkalkulation mit Excel bietet ein aktueller Crashkurs der Kreisvolkshochschule Altenkirchen am Mittwoch, 4. Oktober, und Mittwoch, 18. Oktober. Der Kurs wendet sich an diejenigen, die Grundkenntnisse in der Bedienung von MS Excel besitzen, aber lernen möchten, Daten auszuwerten und benutzerorientiert zu verknüpfen. In dem zweiteiligen Kurs werden den Teilnehmern nützliche Formeln und Vorgehensweisen zur Datenaufbereitung und Datenanalyse sowie eine gewisse Kompetenz in Bezug auf Diagramme vermittelt. Dabei geht es um technische Details, aber auch um ein Grundverständnis von Darstellung und Layout. Exemplarische Inhalte sind: Diagramme aus Tabellendaten erstellen und formatieren, der relative und absolute Zellverweis, Zellschutz oder die Nutzung der Wenn-Funktion. Der Kurs unter der Leitung von Jörg Orthen, der jeweils mittwochs in der Zeit von 17.30 bis 20.45 Uhr stattfindet, kostet 45 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de